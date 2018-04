Chuala co-labhairt ann an Steòrnabhagh an-diugh gur e na h-Eileanan an Iar tè dhe na sgirean as miosa san t-saoghal a thaobh na tha de dhaoine a' fulaing le MS.

Chaidh a ràdh cuideachd gu bheil feum air tòrr a bharrachd rannsachaidh air an tinneas.

Bha am fear-naidheachd Murray MacLeòid aig a cho-labhairt dhuinne.