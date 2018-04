Polais a' lorg àireamh de dh'eòin creachaidh marbh

Image caption Chaidh Iolaire Bhuidhe fhaighinn marbh ann am Barraigh is fhuaireadh nach robh dad amhrasach mu bhàs.

Dh'iarr Polais na Gàidhealtachd 's nan Eilean air duine sam bith a' lorgas closach eun creachaidh, fios a chur thuca.

Tha seo às dèidh mar a fhuaireadh ceithir closaichean de dh'eòin creachaidh thairis air na beagan sheachdainean a chaidh seachad.

Ged nach robh dad amharasach mun deidhinn, thug e cothrom do na polais na closaichean a thoirt seachad dha lìghichean-sprèidh feuch dè thug bàs dha na h-eòin.

Fhuaireadh clamhan agus comhachag bhàn marbh ann an Siorrachd Rois, clamhan eile ann an Srath Spèidh, agus iolaire bhuidhe ann am Barraigh.

Deuchainean

Às dèidh deuchainean air na cuirp, fhuaireadh nach robh dad amharasach mu na bàis aca.

Tha a h-uile coltas gun do dh'eug na clamhain is a' chomhachag bhon t-acras thairis air a' gheamhraidh.

Thug an Inspectar, Mike Middlehurst taing dha na daoine a thug na h-eòin seo gu aire nam polais.

"Ged nach robh sìan amharasach mu na bàis seo, tha sinn taingeal an fhiosrachadh fhaighinn.

Buaidh na h-Àireannachd

"Dh'iarradh sinn air duine sam bith a thig tarsaing air eun creachaidh marbh bruidhinn rinn air an àireamh fòn 101".

Thuirt Àrd Lighiche-sprèidh Colaisde Àiteachais na h-Alba, Franz Brulisauer, gu bheil e cudromach dhaibh sgrùdadh a dhèanamh air na h-eòin son tuigse nas fheàrr fhaighinn air dè tha foinnear dhaibh, càite am bi iad a' siubhal, agus son sùil a' chumail air cùisean a thaobh flù nan eun.

Bidh iad cuideachd a' dèanamh sgrùdadh air puinnsean sam bith nam bodhaig a tha tighinn bho rudan anns an àrainneachd agus mar a tha iad sin a' toirt buaidh air na h-eòin.