Dragh mu chladhan am Muile

Tha dragh air muinntir Mhuile mu cho beag 's a tha de rùm air fhagail ann an cladhan an eilein.

Tha cuid dhuibh làn mar thà, agus tha cuid eile gu math faisg air a bhith làn.

Tha dragh ann gu bheil an dà chuid àireamh an t-sluaigh agus an àireamh de sheann daoine a tha a' fuireach ann ag èirigh.

Tha Comhairle Choimhearsnachd Mhuile air an iomagain a th' orra mun t-suidheachadh a thogail.

Tha iad ag iarraidh air Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid feuchainn ri fuasgladh fhaighinn air an t-suidheachadh.

Thuirt a' Chomhairle gu bheil iad a' sgrùdadh na cùise.

Nochd e nach eil ach 12 àite air fhàgail sa chladh ann an Tobar Mhoire.

Tha talamh a bharrachd aig an ùghdarras ionadail ri taobh a' chladh an sin, ach tha obair-leasachaidh a dhìth air an talamh a bheir ùine - suas ri dà bhliadhna - gus am bi e deiseil airson a bhith air a chleachdadh.

Tha seachd cladhan ann am Muile uile gu lèir.

