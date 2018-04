Yulia Skripal

Dh'fhàg Yulia Skripal, a chaidh a phuinnseanachadh san ionnsaigh ann an Salisbury bho chionn còrr is mìos, an t-ospadal anns an robh i. Dh'fhàg i an t-ospadal an-dè, agus chaidh a toirt gu àite tèarainte. Tha a h-athair, Sergei Skripal, san ospadal fhathast, ach tha esan e fhèin a' tighinn air adhart.

Siria

Thuirt an Ceann-Suidhe Trump gu bheil roghainn fharsainn aig na Stàitean Aonaichte a thaobh freagairt armailte do dh'aithrisean air ionnsaigh cheimigich ann an Siria Disathairne. Thuirt e gun gluais na Stàitean Aonaichte a dh'aithghearr. Tha Siria a' dol às àicheadh gun do chleachd iad armachd cheimigeach.

An FBI

'S thuirt Dòmhnall Trump gur e cùis-nàire a th' ann an rèad a rinn an FBI air oifis an fhir-lagha aige. Tha e coltach gur ann air comhairle Raibeart Mueller, a tha a' rannsachadh an tug an Ruis buaidh air taghadh nan Stàitean Aonaichte ann an 2016, a chaidh an rèad air adhart.

Mark Zuckerberg

Bheir ceannard Facebook, Mark Zuckerberg, fianais do Chòmhdhail nan Stàitean Aonaichte an-diugh mu dè b' aithne dha-san mu chùis Chambridge Analytica. Agus thèid faighneachd dheth carson a bha Facebook cho mall a' freagairt chasaidean gun robh an Ruis a' gabhail gnothaich ri taghaidhean.

British Gas

Dh'innis British Gas gu bheil iad a' cur suas prìs a' ghas agus an dealain aca, rud a bheir buaidh air ceithir millean dachaigh air feadh Bhreatainn. Cuiridh sin mu £60 anns a' chumantas ri cunntas bliadhna.

Aonta Dhihaoine na Ceusta

Bidh Tony Blair agus seann Cheann-Suidhe nan Stàitean Aonaichte, Bill Clinton, am measg nan riochdairean eadar-nàiseanta ann am Béal Feirste an-diugh a' comharrachadh 20 bliadhna bho chaidh gabhail ri Aonta Dhihaoine na Ceusta. Ann am Baile Átha Cliath an-raoir thuirt an t-seann Sheanadar Aimeireaganach Seòras Mitchell, a bha sa chathair air na còmhraidhean às an tàinig an t-aonta, ged nach eil fòirneart ann a-niste, gum feum gach taobh fhathast a bhith faiceallach mu ghlèidheadh an aonta.

New Craigs

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gu bheil cion leapannan aca do dh'inbhich aig ospadal inntinn na Gàidhealtachd, New Craigs, ann an Inbhir Nis. Thuirt an NHS gur e cion luchd-obrach as coireach gun tàinig orra àireamh nan leapannan a ghearradh airson ùine.

Ospadal Phort Rìgh

Agus thuirt NHS na Gàidhealtachd gur e cion luchd-obrach cuideachd a bu choireach nach robh seirbheis èiginn taobh a-muigh nan uairean àbhaisteach aig Ospadal Phort Rìgh a-rithist an-raoir. Thòisich an t-seirbheis sin a-rithist aig 08:00m an-diugh.

Caoimhin MacLeòid

Tha Poileas Alba fhathast a' rannachadh bàs Chaoimhin MhicLeòid ann an Inbhir Ùige bho chionn 21 bliadhna. Aig an àm thuirt poilis gur e tubaist a thug bàs do Chaoimhin, a bha 24 bliadhna de dh'aois, ged a bha a theaghlach a' cumail a-mach bho thoiseach gun deach a mhurt. Thuirt na Poilis gun tàinig fianais às ùr am follais agus gun cum iad fiosrachadh ris an teaghlach.