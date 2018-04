Tha beachd ann gum bu chòir cuid dhen airgead a tha a' dol gu Roinn an Ionmhais bho ghniomhachas an uisge bheatha ann an Ile, a thilleadh dhan eilean airson na rathaidean a chàradh.

Sin aon bheachd a thainig bho cho-labhairt san eilean, a tha a' coimhead air a' bhun-structar, 's cothroman leasachaidh san ath fhichead bliadhna. Seo Seonaidh MacCoinnich.