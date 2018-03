Iarrtas Bealach na Bà fhàgail fosgailte thairis air àm na Càisge

Image copyright Stuart Logan/Geograph

Thathar a' cur ìmpidh a bharrachd air a' chompanaidh SSE na planaichean a th' aca gus rathad Bhealach na Bà a dhùnadh a chur dheth.

Tha dragh air an t-sluagh mun bhuaidh a bheir a' chùis air a' Chomraich agus an eaconomaidh ionadail gu mòr an eisimeil turasachd.

Tha SSE Enterprise telecoms an dùil càballan fibre optic a chur an-sàs airson ionad dheuchainnean Ministreachd an Dìon faisg air làimh.

Tha sin a' ciallachadh gum bi an rathad, a tha aithnichte mar sgìre air leth brèagha, dùinte fad sia seachdainnean.

Tha an rathad cuideachd mar phàirt de shlighe an NC500.

Thathar a' cumail coinneamh Diardaoin anns a' Chomraich airson na planaichean a dheasbad le SSE.