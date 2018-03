Tha dùil gum fosgail an rathad as iomallaiche air Tìr-Mòr Bhreatainn às ùr an t-seachdain seo.

Tha còig mìosan ann bho dhùin maoim-slèibhe rathad eadar Eàrar agus Inbhir Aoidh ann an Cnòideart.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd an dòchas gum fosgail e às ùr Diardaoin ach le solais a' stiùireadh na trafaig.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.