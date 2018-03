Clara Ponsati

Chaidh an t-Oll. Clara Ponsati a tha ag obair aig Oilthigh Chill Rìmhinn gu stèisean poilis ann an Dùn Èideann an-diugh. Bha ise na ministear ann an Riaghaltas Chatalonia a rinn oidhirp air sgaradh on Spàinn anns an Damhair an-uiridh, agus tha barantas Eòrpach na h-aghaidh a-niste airson a cur air ais dhan Spàinn. Tha ise ag ràdh gu bheil geur-leanmhainn poileataigeach ga dhèanamh oirre, agus nì i tagradh an aghaidh sin.

Coirea a Tuath

Thuirt Sìona gun do gheall ceannard Choirea a Tuath, Kim Jong-Un, air a thuras ann am Beijing an-dè, gun cuir e cùl ri armachd niuclasaich. Agus tha na meadhanan stàite ann an Sìona ag ràdh gun tuirt Mgr Kim gu bheil Coirea a Tuath deònach a dhol gu còmhraidhean leis na Stàitean Aonaichte.

Urras Steòrnabhaigh

Chaidh còignear urrasairean ùra a thaghadh gu Urras Steòrnabhaigh - ceathrar fhireannach 's aon bhoireannach. B' i Catriona Mhoireach as motha a fhuair de bhòtaichean gu bòrd an uachdarain choimhearsnachd. Tha an fheadhainn a chaidh a thaghadh uile a' moladh dìon air dualchas na sgìre. Cha do shoirbhich le duine den fheadhainn a sheas airson poileasaidh an Urrais air glèidheadh na Sàbaid atharrachadh.

Eaconomaidh na h-Alba

Tha eaconamaidh na h-Alba a' fulang leis na tha de dhiofar iomairtean measgaichte a' tighinn bho Riaghaltas na h-Alba. Sin beachd Institiùd Fraser of Allander, a tha ag ràdh gu bheil mì-chinnt agus teagamh buailteach a bhith ann leis an àireamh de dhiofar phlanaichean 's an àireamh dhiofar bhuidhnean a tha a' toirt comhairle eaconamaidh air an Riaghaltas.

Taighean-Croite

Bheir Banca Rìoghail na h-Alba sùil air a' phoileasaidh a th' aca a thaobh sgeama taic nan taighean-croite. Tha RBS air a bhith a' diùltadh morgaids a thoirt seachad oir gu bheil dragh orra nan tachradh dad gur e Riaghaltas na h-Alba a ghlèidheadh an taigh leis gun tug iadsan iasad is granta seachad cuideachd. Thuirt am Ball Gàidhealach ann am Pàrlamaid na h-Alba Ceit Fhoirbeis gun tug ise sin gu aire RBS, a thuirt gun toir iad sùil air a' chùis.

Rathad Chnòideirt

Tha dùil gum fosgail an rathad as iomallaiche air Tìr-Mòr Bhreatainn às ùr an t-seachdain seo. Tha còig mìosan ann bho dhùin maoim-slèibhe an rathad eadar Èarar agus Inbhir Aoidh ann an Cnòideart. Tha Comhairle na Gàidhealtachd an dòchas gum fosgail e às ùr a-màireach, ach le solais a' stiùireadh na trafaig.