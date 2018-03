Le Brexit air fàire an ceann bliadhna Diardaoin agus Alba air bhòtadh airson fuireach anns an EU rinnear argamaid as ùr gum bu chòir referendum eile a bhith ann air neo-eisimeileachd na h-Alba.

Is coltach gu bheil cuid de dhaoine air am beachdan atharrachadh a thaobh sin ri linn Brexit.