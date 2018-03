Diardaoin an t-seachdain seo bidh bliadhna ri dhol gus am fàg an Rìoghachd Aonaichte an t-Aonadh Eòrpach.

Fad na seachdain seo bidh sinn a' coimhead air diofar chuspairean co-cheangailte ri Brexit.

Anns an aithris seo tha sinn a' cluinntinn bho dhaoine a tha a' cur taic ris.