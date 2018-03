Dhùin an t-ionad Gàidhlig aig Bun-sgoil Onthank ann an Cille Mheàrnaig Dimàirt còrr is 20 bliadhna às dèidh dha fosgladh.

Gluaisidh sgoilearan agus luchd-obrach an ionaid gu sgoil ùir - Sgoil a' Choille Nuaidh - às dèidh saor laithean na Càisge.

Tha an sgoil seo gu bhith stèidhichte air Campas ùr Uilleim McIlvanney far am bi dà sgoil eile cuideachd.