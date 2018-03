Image caption Bidh an fhèis a' ruith thairis air dà là san Ògmhìos

Thèid cuimhneachadh air cuid de luchd-ciùil Earra-Ghàidheal a bhàsaich sna beagan bhliadhnaichean mu dheireadh aig fèis Oban Live am bliadhna.

Bidh measgachadh de luchd-ciùil air an àrd-ùrlar mar phàirt den phròiseact "Mic Earra-Ghàidheal", a tha a' toirt urraim do dh'fhireannaich à Tiriodh, Ceann Loch Gilp, à Muile agus às an Òban a thug buaidh air na coimhearsnachdan aca len cuid ciùil.

Bidh a' chuirm ann air Dihaoine, an 8mh là den Ògmhìos.

Tha athair Iain Mhic a' Ghobhainn bho Thrail West, Bernie Mac a' Ghobhainn, am-measg an fheadhainn air a bheileas gu bhith a' cuimhneachadh.

"An-uiridh agus a' bhliadhna ron sin tha sinn air tòrr dhaoine a chall ann an Earra-Ghàidheal 's daoine a bha cudromach anns na fèisean a tha seo."

Taic

A thuilleadh air luchd-ciùil bithear cuideachd a' cuimhneachadh air feadhainn a bha a' frithealadh nam fèisean agus a' cur taic riutha.

Am-measg an fheadhainn air an tèid cuimhne a chumail bidh Tormod MacIlleathain, à Tioradh 's Uibhist, Murchadh MacLeòid à Ceann Loch Gilb, Aonghas MacColla à Muile, Nonny MacAonghais às an Òban, Cailean Caimbeul às an Oban agus Calum MacIlleathain à Tobar Mhoire.

Bidh còrr is fichead neach-ciuìl a' gabhail pàirt anns a' chuirm, leithid Skerryvore, Skippinish agus Còisir Ghàidhlig an Òbain.

Bidh an fhèis cuideachd a' cuimhneachadh na bhàsaich ann an cogadh 's ceud bliadhna ga chomharrachadh am bliadhna bho thàinig an Cogadh Mòr gu ceann.