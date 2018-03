Dòchas gun till Ralaidh Hebrides an ath-bhliadhna

Tha an fheadhainn a tha a' cur air dòigh Ralaidh Hebrides ag ràdh gu bheil iad an dòchas gun till e an ath-bhliadhna.

Cha bhi an ralaidh idir ann am bliadhna - leis nach d' fhuair a' chomataidh gu leòr a thèid an sàs ann.

Tha riaghailtean ùra san spòrs a' ciallachadh gu bheil feum air barrachd dhaoine airson stiùir a chumail air cùisean.

Fhuair Catriona NicIllInnein a-mach barrachd bho Mhàiri Ros, a tha air comataidh an ralaidh.