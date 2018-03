Tha uàrd 2C ann an Ospadal an Ràthaig Mhòir dùinte do dh'euslaintich ùra 's an tinneas dìobhairt noro-bhìoras air sgapadh ann.

Thathas cuideachd ag iarraidh air luchd-tadhail fuireach air falbh fhad 's a tha luchd-obrach a' dèiligeadh ri grunn chùisean den ghalar.

Tha cuideachd dà chùis dheth dearbhte ann an uàrdan eile.

Tha sgioba ghalairean an ospadail a' cumail sùil air an t-suidheachadh leis gu bheil noro-bhìoras gu math gabhaltach.