Sgadan a' tilleadh dhan chosta an iar?

Chaidh an t-uabhas de dh'uighean sgadain a lorg air grunnd na mara timcheall air Geàrrloch.

Tha seo air dòchas adhbhrachadh gu bheil piseach a' tighinn air suidheachadh èisg a bha uairegin fìor chudromach.

Bha iasgach an sgadain a' dol ann an Geàrrloch fad linntean, ach sguir e anns na 1960an is na 1970an, is an stoc air crìonadh gu mòr às dèidh na bh' ann de dh'iasgach.

Ach tha dàibhearan a-nise air trì cilemeatairean cearnagach anns a bheil an t-uabhas de dh'uighean sgadain a lorg air grunnd na mara faisg air Geàrloch.

Tha iad air sampall a chur gu luchd-saidheans feuch beachd fhaighinn carson a tha an sgadan air tilleadh.

Tha iasgairean an dòchas gu bheil seo a' ciallachadh gu bheil an stoc ag ath-bheothachadh, is gum faodadh gnìomhachas air an robh tòrr choimhearsnachdan stèidhichte tilleadh às ùr.