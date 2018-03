Droch là dha na Sgitheanaich

Tha Camanachd an Eilein Sgitheanaich leotha fhèin aig bonn na Prìomh Lìge às dèidh dhaibh call 5-1 am Port Rìgh ri Cabair Fèidh.

Ged a chuir Will Cowie na Sgitheanaich air thoiseach tràth, fhreagair Caoimhin Bartlett le 2 thadhal ann an 3 mionaidean goirid ro lethach ùine.

Nuair a chuir Craig Moireasdan 2 thadhal eile goirid às dèidh a chèile tràth san dàrna leth bha na h-eileanaich ann am fìor staing.

Chuir Bartlett crìoch air feasgar air leth do Chabers le tadhal anmoch sa gheama bho shlaic-peanais.

Rinn tadhal anns na mionaidean mu dheireadh a' chùis do Lòbhat 1-0 an aghaidh Chaol Bhòid.

'S e Greg MacMhathain a fhuair an tadhal is Caol Bhòid a' leigeil às puingean 'son an dàrna seachdain ann an sreath.

Bàideanach

'S e aon tadhal cuideachd a bhuannaich dearbaidh Bhàideanach do Cheann a' Ghiuthsaich.

'S e Savio Genini a fhuair an tadhal sin is Ceann a' Ghiuthsaich air an dòigh Baile Ùr an t-Slèibh fhàgail le 2 phuing.

'Sa gheama eile sa Phrìomh Lìog, chrìochnaich Gleann Urchadain is Loch Abar co-ionnan 1-1.

Ged a chaidh an geama eadar Ceann Loch Seile is Camanach an Òbain a chur dheth, tha mar a chaidh na geamaichan eile air suidheachadh Sheile aig mullach na lìge a neartachadh.

Ann an Lìog Tuath 1, rinn dàrna sgioba an Eilein Sgitheanaich a' chùis air Oilthigh Obar Dheathain 4-0.

Chaidh an geama ann an Lìog Tuath 2 eadar Cill Mhàillidh is Camanachd Leòdhais a chur dheth, ach chaidh geama san eilean eadar òigridh Leòdhais is na Manachainn air adhart.

Shoirbhich leis a' Mhanachainn 9-4 air a' cheann thall le tadhail anmoch sa gheama, ach bha na Leòdhasaich air am misneachadh gu mòr le mar a chluich na h-eileanaich òga.