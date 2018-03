Taghadh Chupa Amaitearach na Gàidhealtachd

Chaidh an taghadh a dhèanamh air an deireadh-sheachdain airson Chupa Amaitearach na Gàidhealtachd 2018.

Roinn nan Eilean Siar

Ro-chuairt - Geamaichean gu bhith air an cluich Disathairne an 21mh den Ghiblean.

Athletic - Am Bac

An Rubha - Saints an Iochdair

South End - Na Lochan

Uibhist a Tuath - Càrlabhagh

A' Chiad Chuairt - Geamaichean gu bhith air an cluich Disathairne an 12mh den Chèitean.

Beinn nam Fadhla - Nis

Athletic / Am Bac - United

An Taobh Siar - Barraigh

Uibhist a Tuath / Càrlabhagh - South End / Na Lochan

An Rubha / Saints an Iochdair - Èirisgeidh

Roinn a Chinn a Deas

Ro-chuairt - Geamaichean gu bhith air an cluich Disathairne an 21mh den Ghiblean.

Bellmac - Malaig

Iar Thuath an Eilein Sgitheanaich - Balloan Compass

Cairngorm Windows - Cùil Bhàicidh

Hill Rovers - North Kessock Hotel

Innes CI - IRN Security

Slèite is an Srath - ANM Ace

Baile Màiri - Korrie

A' Chiad Chuairt - Geamaichean gu bhith air an cluich Disathairne an 12mh den Chèitean.

Juniors Phort Rìgh - Loch Nis

Iar Thuath an Eilein Sgitheanaich / Balloan Compass - Na Poilis

Fortrose & Rosemarkie Union - Àird nan Saor

Inverness Thistle - Bellmac / Malaig

Dreigidh - ICM Electrical

Ferrybache - An Caol

Cunndainn - Innes CI / IRN Security

Cairngorm Windows / Cùil Bhàicidh - Marc Innis

Caol Acainn - Hill Rovers / North Kessock Hotel

GA United - Abhach

An Tom Aiteann - Slèite is an Srath / ANM Ace

Baile Màiri / Korrie - NMM Sams

A' Ghàidhealtachd air fad

An Treas Chuairt - Disathairne an 2mh den Ògmhìos.

Beinn nam Fadhla / Nis - Lerwick Spurs / East United

Baile Màiri / Korrie / NMM Sams - Dreigidh / ICM Electrical

Staxigoe / Thurso Acks - Ferrybache / An Caol

Hacraig /Eurabol / Taigh Iain Ghròta - Kirkwall Hotspurs / Rendall

Baile a' Chaisteil / Cèis / Golspie Stafford - An Taobh Siar / Barraigh

Watten / Lairg Rovers - Iar Thuath an Eilein Sgitheanaich / Balloan Compass / Na Poilis

Inverness Thistle / Bellmac / Malaig - Fortrose & Rosemarkie Union / Àird nan Saorr

Athletic / Am Bac / United - Caol Acainn / Hill Rovers / North Kessock Hotel

High Ormlie / Thurso Swifts / Thurso Pentlands - An Tom Aiteann / Slèite is an Srath / ANM Ace

Burray / Isles Utd - GA United / Abhach

Uibhist a Tuath / Càrlabhagh / South End / Na Lochan - Cairngorm Windows / Cùil Bhàicidh / Marc Innis

Juniors Phort Rìgh / Loch Nis - An Rubha / Saints an Iochdair / Èirisgeidh

Liabost / Brora Wanderers / Top Joes - Ceann Loch Biorbhaidh / Loch an Inbhir

Firth / Kirkwall Rovers / Kirkwall Accies - Tain Thistle / Pentland United / Wick Groats

Helmsdale United / Retro - Cunndainn / Innes CI / IRN Security

Francis Street Club / Wick Thistle - Dounby / Thorfinn / Whitedale/ Stromness Ath