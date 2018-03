Chaidh càrn fhoillseachadh ann an Steòrnabhagh Dihaoine mar chuimhneachan air corr is 200 duine a chaidh a chall ann an sgrios an Iolaire.

Chaidh iomradh a thoirt gur e eachdraidh fhalaichte bha seo ach gu robh e iomchaidh a-nis, faisg air 100 bliadhna bhon a thachair an sgrios, innse dhan an t-saoghal mu dheidhinn.

Bha Aonghas Dòmhnullach an lathair.