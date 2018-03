Comhairlichean Mhoireibh sa phàrlamaid

Thèid buidheann thar-phartaidh de chomhairlichean Mhoireibh gu ruige Pàrlamaid na h-Alba Diardaoin.

Tha iad airson sealltainn do Rùnaire an Ionmhais, Derek MacAoidh, cho doirbh 's a tha e na leabhraichean ionmhais aca a chothromachadh.

Chaidh a' chomhairle ainmeachadh le Coimisean nan Cunntasan am measg nan ùghdarrasan ionadail a tha ann an cunnart na sàbhalaidhean gu lèir aca a chosg anns na beagan bhliadhnaichean ri thighinn.

Thuirt Derek MacAoidh gu bheil e a' coimhead air adhart ri bruidhinn mu mar as urrainn do Riaghaltas na h-Alba agus comhairlean na dùthcha obrachadh còmhla nas fheàrr gus seirbhisean poblach a lìbhrigeadh ann an dòigh a tha seasmhach.