NHS na Gàidhealtachd cha mhòr £15m thar bhuidseit

Thèid innse do Bhòrd Slàinte na Gàidhealtachd gum faodadh gum bi iad fhathast faisg air £14.8m thairis air a' bhuidseat aca aig deireadh na bliadhna ionmhais.

Dhearbh am Bòrd Slàinte gu bheil iad air iasad de £15m iarraidh bhon Riaghaltas.

Cha bheag an staing ionmhais anns a bheil Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd.

Ann an aithsig a thèid air beulaibh a' bhùird an ath -heachdain, canaidh stiùiriche eadar-amail an ionmhais gu bheil iad air beagan airgid a chùmhnadh ron choinneimh mu dheireadh a bh' aca.

Innisidh Dàibhidh Garden ge-tà, gu bheil am buidseat airson Ospadal an Ràthaig Mhòir, cùraim shòisealta, agus dhotairean eadar-amail thairis air buidseat gu mòr.