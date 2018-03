Seirbheisean adhair gan leudachadh

Bidh barrachd sheirbheisean adhair ann eadar Barraigh agus Tiriodh as t-Samhradh.

Bidh 22 seirbheis a bharrachd ann - a' dol air ais 's air adhart - eadar an dà eilean sa Chèitean agus toiseach na h-Òg-mhìos.

Bidh cuideachd suas ri 40 seirbheis a bharrachd ann eadar Glaschu agus Barraigh eadar deireadh na h-Òg-mhìos agus an Dàmhair.

Thuirt Ministear na Còmhdhail, Humza Yousaf, gur e conaltradh leis an dà choimhearsnachd a thug orra leudachadh a dhèanamh air na seirbheisean seo.

Bidh nas lugha àiteachan ri fhaighinn air plèanaichean sa Gheamhradh mu choinneimh an leudachaidh seo as t-Samhradh.

Thuirt Mgr Yousaf gum fàg seo gun gabh barrachd luchd-siubhail a ghiùlan as t-Samhradh - aig an àm as trainge den bhliadhna - agus nach bi uimhir de dh'àiteachan falamh air na itealain sa Gheamradh.