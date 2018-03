Draibheadh air rathaidean singilte

Thèid billeagan fiosrachaidh a' sgaoileadh gu luchd-turais a tha taghal air ceann a tuath na Gàidhealtachd, a toirt comhairle dhaibh air mar a dhraibheas iad air rathaidean singilte.

Le barrachd is barrachd a' tighinn gu tuath, gu h-àraidh airson slighe an NC500, tha uallach air daoine anns na sgìrean le rathaidean cumhang, singilte, mu mar a tha cuid do luchd-turais gan cleachdadh. Tha Magaidh NicFhionghuin ag aithris.