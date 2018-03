Tha deich bliadhna ann bhon a dh'fhosgail ionad sonraichte ann an Inbhir Nis a tha a' cuideachadh dhaoine le trioblaidean slàinte-inntinn.

'S e ionad Birchwood Highland an aon àite dha sheòrsa ann an Alba - agus e ag amas air stiùireadh agus cùl-taic a thoirt do dhaoine le duilgheadasan inntinn a bhith neo-eisimeileach nam beatha fhèin.

Tha Karen Elder ag aithris.