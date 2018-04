Dragh mu chòmhdhail sgoile

Image caption Chaill clann bho thaobh a-muigh sgìre-ghabhail na sgoile àite air a' bhus

Tha pàrantan anns an Òban ag iarraidh gum faigh clann Chaitligeach an aon chothrom air còmhdhail sgoile 's a tha clann anns an ionad Ghàidhlig a' faighinn.

Tha Bun-sgoil an Òbain air a roinn eadar sgoil neo-chreidmheach, Achadh na Creige, agus an sgoil Chaitligeach, Sgoil Chaluim Chille.

Nochd mì-thoileachas bho chionn ceala-deug nuair a chaill ceathrar duine cloinne, a tha a' dol gu sgoil Chaluim Chille, an suidheachain air bus na sgoile seach nach eil iad a' fuireach taobh a-staigh sgire-ghabhail na sgoile, ged a bha iad a' siubhal air a' bhus fad sia bliadhna.

Bha seo air sgàth 's gun robh clann eile air gluasad a-steach dhan sgìre 's nach robh rùm tuilleadh air bus na sgoile.

Tha pàrantan ag ràdh nach eil seo cothromach seach nach eil sgoil Chaitligeach eile faisg orra.

Tha iad cuideachd ag ràdh gu bheil còmhdhail sgoile ri fhaighinn do chloinn a tha a' frithealadh sgoiltean Caitligeach ann am pàirtean eile de dh'Earra-Ghàidheal, ged nach biodh iad a' fuireach taobh a-staigh nan sgìrean a th' air an comharrachadh airson gach sgoil.

Thuirt Comhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid gu bheil iad a' leantainn nan riaghailtean a thaobh a bhith a' toirt sgoilearan gu sgoiltean Gàidhlig agus sgoiltean Caitligeach.