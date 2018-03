Iomairt 'son bancaichean a ghlèidheadh

Chaidh là iomairt a chumail air feadh na dùthcha Disathairne taobh a-muigh meuran do Bhanca Rìoghail na h-Alba a th' ann an cunnart dùnadh.

Ann an Earra-Ghàidheal is Bòd, chuir am Ball-Pàrlamaid Albannach Mìcheal Ruiseal taic ris an iomairt ann am Baile Bhòid airson banca RBS a' bhaile a shàbhaladh, le Ball-Pàrlamaid na sgìre, Brianan O'Hara, ag iomairt ann an Ceann Loch Chille Chiarain agus Inbhir Aora.

Tha Andreas Wolff ag aithris.