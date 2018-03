Ionad Ceartais Inbhir Nis ga thòiseachadh

Image copyright SCTS Image caption Tha dùil gum bi an t-ionad ùr deiseil ro dheireadh na h-ath-bhliadhna

Thòisich obair gu h-oifigeil Diardaoin air Ionad Ceartais ùr Inbhir Nis.

Tha an t-ionad ga thogail air làrach eadar Rathad an Longman agus Rathad Bhurnett agus, nuair a bhios e deiseil, thèid Caisteal Inbhir Nis, far a bheil a' chùirt an-dràsta, a dhèanamh na àite do luchd-turais.

Thuirt Rùnaire a' Cheartais, Mìcheal MacMhathain, a chuir a' chiad spaid dhan talamh, gun toir an t-ionad ùr goireasan agus seirbheisean còmhla anns an aon àite agus gur ann a bhios sin gu maith na Gàidhealtachd.

Tha dùil gum bi an t-ionad ùr deiseil ro dheireadh 2019.