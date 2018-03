Fear-brathaidh

Tha poilis a tha a' strì ri ceannarc a' feuchainn ri dèanamh a-mach cò às a thàinig an stuth leis an deach ionnsaigh a thoirt air fear-brathaidh Ruiseanach agus an nighean aige ann an Salisbury ann an Wiltshire Là na Sàbaid. Tha Sergei Skripal, an nighean aige Yulia agus oifigear poilis a rinn cobhair orra fhathast ìosal anns an ospadal. Tha an Ruis a' cumail a-mach nach robh gnothach sam bith aca ris.

Brexit

Tha ministearan Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte aig tuilleadh chòmhraidhean an-diugh mu dheidhinn Brexit. Tha eas-aonta eadar an dà thaobh mun dòigh anns a bheil Riaghaltas Lunnainn am beachd grèim a chumail air feadhainn de na cumhachdan fèin-riaghailte a bhios a' tillleadh às a' Bhruiseal. Chaidh innse dhan BhBC an-diugh gu bheil a h-uile coltas ann gun tèid atharrachaidhean air a' bhile 'son falbh às an Aonadh Eòrpach mu choinneimh Pàrlamaid Westminster an ath-sheachdainn ged nach toireadh Riaghaltas na h-Alba taic dhaibh.

Prògram calpa

Cha tèid dàrna leth nan sgoiltean, rathaidean, drochaidean 's eile a bh' ann am plana calpa Chomhairle na Gàidhealtachd air adhart ri linn cion airgid. Thèid faisg air còig ceud millean not a chosg thairis air an ath-chòig bliadhna ach tha na h-uimhir de choimhearsnachdan mì-thoilichte nach tèid pròiseactan a gheall a' Chomhairle dhaibh a thogail. Thèid ceannardan na Comhairle a dh'iarraidh tuilleadh airgid bho Riaghaltas na h-Alba airson pròiseactan calpa.

Là Eadar-nàiseanta nam Ban

Tha luchd-iomairt a' cleachdadh Là Eadar-nàiseanta nam Ban an-diugh 'son tuilleadh àite a thoirt do bhoireannaich ann an gnìomhachas. An-dràsta chan eil ach aon ghnothachas, às a h-uile còig ann am Breatainn, aig a bheil boireannach mar cheannard.

Geàrrloch

Bidh muinntir Gheàrrloch a' togail fianais phoblaich a-màireach an aghaidh phlanaichean airson òtrachas na sgìre. Thug Buidheann na h-Àrainneachd, SEPA, cead do dh'Uisge na h-Alba a bhith a' giollachd an òtrachais le solas UV fad còig mìosan den bhliadhna ach bhiodh, fad na seachd miosan eile, uisge salach na laighe ann an tancaichean, agus an uair sin ga chuir dìreach a-mach gu muir. 'S ann aig ministearan Riaghaltas na h-Alba a tha am facal mu dheireadh sa chùis.