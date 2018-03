Airgead ga iarraidh airson nan rathaidean

Image caption Tha sìde reòite air milleadh a dhèanamh air na rathaidean

Tha Comhairle na Gàidhealtachd ag iarraidh barrachd airgid bhon Riaghaltas 's sìde gheamhradail air milleadh a dhèanamh air na rathaidean.

'S e a' Ghàidhealtachd an sgìre chomhairle as motha anns an Rìoghachd Aonaichte, 's i a' toirt a-steach an treas cuid de dh'Alba.

Thuirt Cathraiche Chomataidh Àrainneachd, Leasachaidh agus Bhun-structair na Comhairle, Ailean MacEanraig, gu bheil an geamhradh fada air buaidh mhòr a thoirt air na rathaidean, 's dùbhlan mòr ann an cumail fosgailte.

Nuair a bhios sin seachad, thuirt e, bidh aca ri measadh a dhèanamh air na tuill anns na rathaidean.

Thuirt Ceannard na Comhairle, Mairead Davidson, gun toir iad gu aire an Riaghaltais an "suidheachadh sònraichte" anns a bheil a' Ghàidhealtachd.

Bidh iad a' sireadh taic, thuirt i, bho luchd-poileataigs na sgìre airson tuilleadh airgid fhaighinn.

Chaidh an tagradh mu dheireadh a rinn a' Chomhairle airson airgead a bharrachd airson nan rathaidean a dhiùltadh.