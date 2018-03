Planaichean leasachaidh gan leigeil seachad

Image copyright Thinkstock Image caption Dhiùlt Comhairle na Gàidhealtachd talamh a reic ri Urras an Taobh Sear

Tha Urras an Taobh Sear san Eilean Sgitheanach a' tarraing a-mach à leasachadh aig Bodach an Stòirr às dèidh mar a dh'fhailich e orra aonta a ruighinn le Comhairle na Gàidhealtachd.

Bha an t-Urras a' coimhead ri tuilleadh ghoireasan a chur air dòigh aig an làraich, leithid taighean-beaga agus pàirce-chàraichean nas motha.

Rinn iad oidhirp an-uiridh an talamh a cheannach bhon Chomhairle le bhith a' cleachdadh rud ris an canar Asset Transfer Request.

Ach chaidh an tagradh aca a dhiùltadh.

Aig a cheart àm, mhol Comhairle na Gàidhealtachd compàirteachas a stèidheachadh leis an Urras far an obraicheadh iad còmhla airson an leasachadh a thoirt air adhart.

Chaidh seo a dheasbad aig coinneamhan ach dh'fhailich e orra còrdadh a ruighinn.

Thuirt Bòrd-stiùiridh an Urrais gu bheil iad a-nis air co-dhùnadh cùl a chur ris a' phròiseact.

Ann am brath naidheachd, thuirt comhairlichean an eilein gun robh e tàmailteach nach deach aonta a ruighinn, agus gu bheil làn dhùil aig a' Chomhairle an leasachadh a thoirt air adhart iad fhèin.