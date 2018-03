Taighean ùr san Eilean Sgitheanach

Image copyright Nataliya Hora Image caption Tha Port Rìgh am-measg nan àitichean anns an teid na taighean a thogail

Tha Comann Taigheadais an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse am beachd £25m a chosg air taigheadas sòisealta san sgìre.

Thathar a' coimhead ri còrr is dà cheud taigh a thogail eadar seo agus a' bhliadhna 2023.

Tha iad air tòiseachadh mar-thà air 44 taigh ùr a thogail neo a cheannach, agus tòisichidh obair air 70 flat agus taigh eile ro dheireadh na bliadhna seo.

Tha grunn ghearanan air a bhith ann mu chion taigheadais air an eilean - gu h-àraidh tro sheusan na turasachd.

Thuirt Àrd-Oifigear a' Chomainn, Lachaidh Dòmhnallach, gur e fìor dheagh naidheachd a tha seo dhan sgìre, agus cuideachd a thaobh obraichean ann an gnìomhachas an togail.

Tha Port Rìgh, an t-Ath-Leathann, Slèite agus an An Caol am-measg nan àitichean anns an tèid na taighean a thogail.