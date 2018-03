Na "GGs" aig 125

Dihaoine, bidh Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu, no na GG's, a' comharrachadh 125 bliadhna bho chaidh a stèidheachadh.

Tha an stiùiriche, Coinneach MacThòmais, air a bhith an lùib na còisir airson leth-cheud bliadhna agus tha e air a bhith aig an stiùir airson còig bliadhna deug thar fhichead.

Bha dùil aig Coinneach nach biodh e mar phàirt dhan chòisir ach airson sia seachdainnean.

Tha an aithris seo aig Calum MacAmhlaidh.