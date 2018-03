Sreath mhèirlean ann an Inbhir Nis

Tha na Poilis air rabhadh a thoirt do dhaoine ann an Inbhir Nis a bhith air am faiceall às dèidh sreath mhèirlean bho charbadan, dachaighean agus làraichean-togail bho chionn ghoirid.

Thuirt iad gun deach fios a chur thuca mu mhèirlean anns an sgìre barrachd na fichead turas bho thoiseach na bliadhna.

Tha iad ag iarraidh air a' phoball dèanamh cinnteach gu bheil togalaichean glaiste, agus tha iad a' moladh camarathan agus solais a chur an sàs ann an togalaichean coimearsalta.

Tha cuideachd diesel air a bhith air a ghoid à tancaichean stòraidh agus mhol iad do dhaoine dèanamh cinnteach gu bheil na tancaichean sin glaiste.

Thuirt an Detective Constabal Chris MacLeòid gu bheil e mì-àbhaisteach gu bheil uidhir de mhèirlean dhan leithid seo air a bhith ann bho chionn ghoirid.