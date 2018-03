Image caption Dh'iarradh Comhairle nan Eilean Siar agus HHP gum faigheadh companaidhean eileanach a' chiad chothrom air na cùmhnantan

Tha Buidheann-taigheadais Innse Gall agus Comhairle nan Eilean Siar a' cur ìmpidh air companaidhean togail prìs reusanta a chur a-steach airson dachaigh-cùraim, taighean fasgaidh agus taighean sòisealta ùra a thogail.

Tha iad an dùil £50m, a fhuair iad bhon Riaghaltas, a chosg thairis air an ath-thrì bliadhna.

Tha planaichean aca mar-thà airson dachaigh-cùraim ùr agus taighean fasgaidh a thogail air Rathad Chnoc nan Gobhar ann an Steòrnabhagh, a thèid an àite an dà dhachaigh-cùraim a th' anns a' bhaile an-dràsta.

Tha iad cuideachd am beachd taighean sòisealta ùra a thogail gach cuid ann an Steòrnabhagh agus air feadh nan Eilean.

Tha leasachadh mòr cuideachd anns an amharc aig Ùghdarras Port Steòrnabhaigh.

Coinneamh

Coinnichidh Comhairle nan Eilean Siar agus HHP ri companaidhean togail nan Eilean Diardaoin 's iad an dòchas dòigh a lorg anns am faigh companaidhean eileanach air a' mhòir-chuid den obair a dhèanamh, gus nach bi aca ris an obair a thairgse do chompanaidhean bho muigh.

Thachair sin roimhe leis an obair air Caisteal Leòdhais agus pròiseact nan sgoiltean ùra.

Thuirt cathraiche HHP, Tormod MacLeòid, gum feumadh companaidhean nan Eilean a bhith deònach obrachadh còmhla agus prìsean reusanta a chuir a-steach airson nan cùmhnantan.

'S e call mòr a bhiodh ann, thuirt e, nam biodh aca ris an obair a thoirt do chompanaidhean air Tìr-Mòr.

"An aon adhbhar a dh'fheumadh sinn a dhol a-mach - taobh a-muigh nan Eilean - airson nan obraichean sin a dhèanamh 's e ma tha na prìsean gu bhith a' tighinn a-steach cho àrd 's a tha sinn air a bhith a' faicinn thairis air na dhà neo trì sheachdainnean mu dheireadh".