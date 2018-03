Cinn-là ùra 'son ICT

Image copyright SNS

Chaidh cinn-là ùra a stèidheachadh airson gheamaichean Chaley Thistle a bha air an cur dheth anns na seachdainean mu dheireadh.

Bha iad am measg iomadh geama ann an Lìog na h-Alba a bha air an call ri linn na h-aimsire.

Thèid an geama eadar Inbhir Nis is Dùn Phàrlain ann am Fìobha a-nise a chluich Dimàirt an 13mh den Mhàirt.

Cuiridh ICT fàilte air Brechin Dimàirt an 3mh den Ghiblean.

Anns a' gheama eile, thèid Inbhir Nis a Dhùn Bhreatainn Dimàirt an 17mh den Ghiblean.

Tha Inbhir Nis an-dràsta 10 puingean air cùl Dundee United a tha san àite play-off mu dheireadh airson a dhol suas dhan Phrìomh Lìog.

Tha iad 9 puingean os cionn Dhùn Bhreatainn a tha san àite play-off aig bonn na lìge.

Thuirt manaidsear ICT, Iain Robasdan, gum feum an sgioba aige sreath de gheamaichean a bhuannachadh ma tha cothrom gu bhith aca a dhol air ais suas dhan Phrìomh Lìog.