Sneachda

Tha rabhadh orainds ann fhathast mu shneachda ann am mòran de dh'Alba gu madainn a-màireach, ged a chaidh an rabhadh dearg a bh' ann ann am meadhan na h-Alba a thogail aig 10:00m. Tha Poileas Alba fhathast ag iarraidh air dràibhearan gun siubhal mura bheil fìor èiginn ann. Tha mòran de na seirbheisean rèile dheth. Cha ghluais dad aig Port-Adhair Ghlaschu gu 3:00f, agus tha iad a' toirt sùil air an t-suidheachadh an-dràsta fhèin aig Port-Adhair Dhùn Èideann. 'S bidh làn-chunntas againn air an aimsir a tha sin dìreach an ceartuair.

Comhairle na Gàidhealtachd

Iarraidh Comhairle na Gàidhealtachd tuilleadh airgid air Riaghaltas na h-Alba 's iad den bheachd gum bi iad còrr is £2m os cionn buidseat a' Gheamhraidh. Chuir a' Chomhairle litir a dh'ionnsaigh an Riaghaltais ron seo ag iarraidh tuilleadh airgid airson rathaidean a chàradh, ach dhiùlt Ministear na Còmhdhail sin.

Brexit

Coinnichidh Theresa May agus Ceann-Suidhe na Comhairle Eòrpaich, Dòmhnall Tusk, an-diugh a bhruidhinn air Brexit. Tha seo an dèidh dhan Aonadh Eòrpach a' chiad dreach den chùnradh fo am fàg Breatainn an EU fhoillseachadh. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gu bheil molaidhean an EU airson crìoch Èireann a Tuath a' cur bun-reachd na dùthcha ann an cunnart.

Na Stàitean Aonaichte

Tha Walmart, a' chompanaidh bhùthainnean as motha anns na Stàitean Aonaichte, a' sgur a' reic ghunnaichean gus pheilearan ri duine nas òige na 21 bliadhna de dh'aois. Agus tha an Ceann-Suidhe Trump ag atharrachadh a sheasamh air gunnaichean an dèidh an sgrios a bh' aig sgoil ann am Florida, 's tha esan ag iarraidh air a' Chòmhdhail a-niste laghan nas cruaidhe a stèidheachadh.

Ùghdarras Singilte Eileanach

Dh'aontaich Comhairle nan Eilean Siar co-chomhairle a dhèanamh air ùghdarras singilte nan Eilean. Tha moladh ann seirbheisean poblach mar slàinte is leasachadh a chur còmhla airson feum nas fheàrr a dhèanamh den airgead agus airson seirbheis nas èifeachdaiche a thoirt seachad. Thuirt Bòrd Slàinte nan Eilean Siar gun aithne dhaibh mu mholaidhean na Comhairle, ach nach do ghabh iad pàirt sam bith anns na còmhraidhean agus nach eil cuideam sam bith orra gabhail ris na molaidhean a tha sin.