Sgoiltean dùinte air a' Ghàidhealtachd

Image copyright Getty Images

Tha grunn sgoiltean dùinte aig tuath a-rithist Diardaoin is droch aimsir a' toirt buaidh air cèarnaidhean den Ghàidhealtachd.

Gheibhear am fiosrachadh as ùire a thaobh sgoiltean air a' Ghàidhealtachd an seo.

Ged a tha sneachd air buaidh a thoirt air a' Ghàidhealtachd gu ìre, 's ann gu math nas miosa a tha cùisean ann am meadhan na h-Alba.

Tha rabhadh dearg an sàs an sin gu 10.00m Diardaoin.

Tha na h-ùghdarrasan ag ràdh nach bu chòir do dhaoine anns na sgìrean far a bheil rabhadh dearg ann siubhail idir ach ma tha e fìor dheatamach.

Tha rabhadh orainds a' leantainn gu 6.00f Diardaoin.

Chuir na ceudan de dhaoine an oidhche seachad anns na càraichean aca air an M80.

Tha Port-adhair Ghlaschu dùine gu co-dhiù 3.00f is Port-adhair Dhùn Èideann gu co-dhiù 10.00m.