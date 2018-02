Soraidh slàn aig seann aiseag Ratharsair

Image copyright Richard Webb / Geograph

Tha CalMac a' fàgail soraidh slàn aig tè de na bàtaichean-aiseig as fhaide a th' air a bhith aca.

Chaidh an MV Raasay a chur air bhog ann an 1976.

Bha i an uairsin 21 bliadhna air an t-slighe eadar Ratharsair is Sgonnsar.

Mar a dh'fhàs an t-slighe sin nas trainge cha robh an MV Raasay freagarrach tuilleadh.

Bhathas an uairsin treis ga cur gu feum air slighean far an robh aiseag a dhìth san eadar-ama.

Bho 2003, b' i an t-aiseag a bha a' dol eadar Cille Chòmhain is Tobar Mhoire tro mhìosan a' Gheamhraidh.

Reic

Dh'fhaodadh i sia càraichean a ghabhail, is suas ri 75 luchd-siubhail.

Dh'innis CalMac gu bheil iad a-nise air an aiseag a chur air ais ann an làmhan CMAL.

"Rinn an MV Raasay obair ionmhalta dhuinn thar nam bliadhnaichean", thuirt Jonathan Davies bho ChalMac.

"B' ann glè aineamh a chaill i seòladh, is tha mi a' smaointinn gun robh daoine a' coimhead oirre mar fhìor aiseag ChalMac.

"Deireadh linne a tha seo, ach tha mi a' gealltainn gach soirbheas dhi san àm ri teachd", thuirt e.

Tha dùil gun innis CMAL an ceartuair cò th' air an MV Raasay a cheannach.