Oidhirp eile airson Coimisean na Coilltearachd

Thèid aon oidhirp a bharrachd a dhèanamh gus feuchainn ri thoirt air buill na Pàrlamaid Albannaich stad a chur air planaichean cur às do Choimisean na Coilltearachd.

Thèid bile bhon Riaghaltas a tha a' moladh coilltearachd a dhèanamh na roinn taobh a-staigh an Riaghaltais fhèin tro na h-ìrean mu dheireadh Diardaoin.

Chaidh Coimisean na Coilltearachd a stèidheachadh ann an 1919 mar bhuidhinn phoblaich a dh'obraicheadh taobh a-muigh smachd mhinistearan an Riaghaltais agus a bhiodh an urra ri poileasaidhean coilltearachd.

Ach tha cumhachd a thaobh nam poileasaidhean sin a-nise a' laighe aig Holyrood, 's tha Riaghaltas na h-Alba airson làn-smachd a ghabhail air coilltearachd.

Tha grunn bhuidhnean air cur an aghaidh nam molaidhean, ag ràdh gu bheil feum air ro-innleachd airson na h-ùine fada, seach "atharrachadh poileataigeach".

Nochd draghan cuideachd gun tèid deichean de bhliadhnaichean de dh'eòlas a chall ma thèid cur às dhan Choimisean.

Ach tha Rùnaire na h-Eaconomaidh Dùthchail, Fearghas Ewing, ag ràdh gun lean spiorad a' Choimisein sa chruth ùr.

Sgrìobh na buidhnean a tha an aghaidh an atharrachaidh litir gu na BPA air fad air thoiseach air a' bhòt Diardaoin.