A' cuimhneachadh "an Iolaire"

Ghabh plana airson ionad cuimhneachaidh a thogail ann an Steòrnabhagh gus tubaist an Iolaire a chomharrachadh ceum air adhart Dimàirt.

Chaidh conaltradh poblach a chumail ann an Steòrnabhagh far an d' fhuair daoine cothrom sùil a thoirt air na th' anns an amharc agus beachd a thoirt air na planaichean.

Tha buidheann-stiùiridh cuideachd a' coinneachadh ri luchd-gnothachais ionadail gus beachdachadh air na planaichean.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.