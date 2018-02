Malaig an Lìog an Eilein Sgitheanaich

Bidh sgioba Mhalaig a' cluich ann an Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse am-bliadhna.

Bha an cluba air iarrtas a chur a-steach, is chaidh gabhail ris aig coinneimh oidhche Luain.

Bha iad ron seo air cluich ann an Lìog Loch Abair.

Thuirt Malaig gur e ceum mòr air adhart a th' ann dhaibh agus dhan choimhearsnachd aca.

Chaidh an taghadh a dhèanamh cuideachd airson dà chupa oidhche Luain.

Bha iad mar a leanas;

Cupa Rois

A' Chiad Chuairt

Gleann Eilg - Port Rìgh

A' Chairteal Chuairt Dheireannach

GA United - Juniors Phort Rìgh

Caol Àcain - An Caol

Iar Thuath an Eilein Sgitheanaich - Malaig

Slèite is an Srath - Gleann Eilg / Port Rìgh

Cupa GF MhicRath

A' Chiad Chuairt

Juniors Phort Rìgh - Port Rìgh

A' Chairteal Chuairt Dheireannach

GA United - Slèite is an Srath

Gleann Eilg - An Caol

Iar Thuath an Eilein Sgitheanaich - Caol Àcain

Juniors Phort Rìgh / Port Rìgh - Malaig.