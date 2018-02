Cosgaisean àrda - "chan eil cuilbheart ann"

Image copyright Getty Images

Chuala rannsachadh mu chosgaisean lìbhrigidh nach eil fianais ann gu bheil luchd-reic is companaidhean lìbhrigidh ri cuilbheart còmhla gus cosgaisean a chur suas.

Tha Comataidh nan Cùisean Albannach aig Westminster a' coimhead ris a' chùis Dimàirt.

Thuirt cathraiche na comataidh, am BP Pete Wishart, gu bheil an t-uamhas de dhaoine air fios a chur orra mun chùis.

Dh'innis e gu bheil iad airson faighinn a-mach carson a tha diofar cho mòr ann an cosgaisean lìbhrigidh ann am pàirtean eadar-dhealaichte den Rìoghachd.

Tha iad air a bhith a' cluinntinn bho chompanaidhean an leithid Amazon, eBay agus Argos, is bho Ofcom agus Buidheann Comhairleachaidh a' Phobaill fhèin, a tha air an gnothach a rannsachadh roimhe.

Thuirt luchd-reic gur iad na companaidhean lìbhrigidh a tha a' cur nam prìsean suas, ach thuirt feadhainn bho chompanaidhean lìbhrigidh gur iad an luchd-reic as coireach.

Thuirt Lindsey Fussell bho Ofcom nach d'fhuair iadsan fianais idir gu bheil cuilbheart ann gus prìsean a chur suas.

Thuirt i gu bheil a' phrothaid a tha companaidhean lìbhrigidh a' dèanamh air gach parsail a' dol sìos gach bliadhna air sgàth na th' ann de dh'fharpais a tha anns a' ghnìomhachas.

'S e sin as coireach, thuirt i, gu bheil cuid a' cur nam prìsean suas, seach a bhith ri cuilbheart.