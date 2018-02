Leasachadh mòr san amharc an Steòrnabhagh

Thèid iarraidh air buill Comhairle nan Eilean Siar Diciadain £1m a chur ri pròiseict gus ath-leasachadh a thoirt air sgìre Newton an Steòrnabhagh.

Tha a' Chomhairle am beachd sporan faisg air £10m a tharraing ri chèile airson an sgìre ath-bheòthachadh agus suas ri 100 cosnadh a chruthachadh.

Tha tòrr ghnìomhachasan stèidhichte ann an Newton is Inicleit.

Tha Comhairle nan Eilean Siar am beachd cuid de na seann togalaichean a th' anns an sgìre a sguabadh air falbh, agus feadhainn eile a sgeadachadh gus an gabh feum a dhèanamh dhiubh.

Fhuair iad còrr is £2m bho Riaghaltas na h-Alba mar-thà, is tha iad an dòchas còrr is £2m eile fhaighinn bho HIE.

Tha iad an dùil gun tig £2.5m bho Ùghdarras Caladh Steòrnabhaigh agus iadsan ag obair gus caladh Newton a leasachadh airson iachtaichean.

Thig mu £500,000 cuideachd bho luchd-gnothachais na sgìre.

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gun dèanadh an leasachadh ceangal eadar an sgìre is meadhan a' bhaile, agus iad an dùil gun rachadh mu 100 cosnadh a chruthachadh.

Tha iad cuideachd ag ràdh gun dèan e cùisean nas fhasa do charbadan, luchd-obrach agus luchd-turais gluasad eadar an sgìre agus meadhan Steòrnabhaigh, agus gun toir e togail mòr dhan eaconomaidh.