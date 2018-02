Naidheachdan 1100

Bun-phrìs

Dhearbh Riaghaltas na h-Alba gur ann aig leth-cheud sgillinn gach aonad a tha iad a' moladh bun-phrìs airson deoch-làidir. Dh'fhoillsich ministearan freagairt an-diugh do cho-chomhairle an riaghaltais air a' chùis agus chuir iad fios gu Comataidh na Slàinte aig Holyrood. Ma 's e agus gun cur a' phàrlamaid taic ris, thèid a' bhun-phrìs a stèidheachadh am bliadhna.

Aonadh Cusbainn

Canaidh Jeremy Corbyn an-diugh gun cuireadh Riaghaltas Làbarach aonta cusbainn ùr air dòigh leis an Aonadh Eòrpach an deidh Brexit. Cha gheall e idir ge-tà fuireach anns a' mhargaidh shingilte, mar a tha feadhainn de Làbaraich ag iarraidh air. Tha na Tòraidhean ag ràdh gun cur plana Mghr Corbyn stad air aontaidhean malairt eadar-nàiseanta agus tha iad a' fàgail air gun do thrèig e Làbaraich a bhòt airson Brexit.

Brexit

Nì Ministear a' Chaibineit, Dàibhidh Lidington, òraid anns a' Chuimrigh an-diugh ag iarraidh air ceithir dùthchannan na Rìoghachd Aonaichte brath a ghabhail air cothroman a thig le Brexit.

Leicester

Thuirt poilis ann an Leicester gu faodadh feadhainn a bhith a dhìth fhathast an dèidh spreadhadh a-raoir anns an do chaill ceathrar am beatha. Tha ceathrar eile anns an ospadal. Tha sgiobannan èiginn a' rannsachadh na tha air fhàgail den togalach air Rathad Hinckley sa bhaile 's gun cinnt ann aig an ìre seo gu dè bu choireach.

Cumhachd

Thèid lagh ùr airson smachd air prìs an dealain agus gas mu choinneimh na pàrlamaid ann an Westminster an-diugh. Tha an riaghaltas ag ràdh gun cur sin dìon air aon deug millean de luchd-cleachdaidh, ach tha an gnìomhachas ag ràdh gun cur e às de dh'fharpais anns a' mhargaidh.

Siria

Tha sabaid as fhìor a dhol air adhart ann ann an Siria ann an sgìre nan reubaltach, Ghouta an Ear. Tha oifigich shlàinte ag ràdh gu bheil daoine an sin a' fulang le coltas gas chlorine, ged a tha Riaghaltas Shiria ag ràdh nach do chleachd iad a-riamh armachd cheimigeach.

Tuathanasan

Thèid mu leth-cheud tuathanas ùr a stèidheachadh air fearann a bhuineas an-dràsta do bhuidhnean poblach mar Uisge na h-Alba agus Iomairt Coille na h-Alba. Thèid am fearann sin a shaoradh as t-earrach gus an toir e cothrom do dhaoine tòiseachadh às ùr anns a' ghnìomhachas.