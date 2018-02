Fireannach aois 20 marbh às dèidh tubaist air an A835

Image copyright Paul Campbell

Chaochail fireannach aois 20 ann an tubaist air an A835 faisg air Gairbh ann an Siorrachd Rois.

Thachair an tubaist, anns an robh dà chàr an sàs - Seat Leon dearg agus Audi S3 geal - air Rathad an Stèisein mu 1400 Là na Sàbainn.

Thuirt na poilis gun do chaill draibhear an Seat a bheatha.

Bha an rathad dùinte gu mu 2330 fhad 's a bhathar a' rannsachadh na thachair.

Dh' iarr oifigearan air duine sam bith a chunnaic na thachair fios a chur thuca.

Thuirt an Seardsaint Chris Moireach gun robh na smuanitean aca air teaghlach an duine a bhàsaich.

Thuirt e cuideachd gun robh an sgrùdadh aca a' leantainn.