Ionad Eas Shìn air geàrr-liosta duaise

Chaidh ionad ann an Cataibh a bhios a' tàladh mòran luchd-turais a mholadh airson duais chliùitich ailtireachd.

Dh'ath-thogadh ionad Eas Shìn, faisg air an Luirg, an dèidh dhan t-seann ionad a bhith air a sgrios ann an teine o chionn còig bliadhna.

Chuir Institiùd Rìoghail nan Suirbheirean Cairte (RICS) an t-ionad ùr, a tha leis a' choimhearsnachd, air a' gheàrr-liosta airson duais.

Ghabh am fear-gnothachais Mohammed Al Fayed thairis ionad Eas Shìn ann an 2002.

Ach chaidh 20 cosnadh a chall anns an teine a rinn sgios air an togalach ann an 2013.

Tha buidheann coimhearsnachd ionadail - Urras Leasachaidh Chaoil Chataibh - air ionad ùr a thogail air an làraich, agus an togalach ùr air chumadh bradain a' leum.

Mhol an RICS an t-ionad airson duais ann an trì roinnean de dhuaisean RICS.

Chuir iad cuideachd obair glèidhteachais air seann eaglais Chille Mhìcheil faisg air Baile a' Bhlàir anns an Eilean Dubh air a' gheàrr-liosta.

Thuit pàirt de mhullach na h-eaglaise eachdraidheil an dèidh sneachda truim ann an 2012, agus bha dragh ann gun tuiteadh an togalach às a chèile.

Chaidh obair-càraidh chùramach a dhèanamh air ge-tà, agus tha an eaglais a-nis na dachaigh do thaisbeanadh de snaidheadhan cuimhneachaidh bho na Meadhan-Aoisean.

Thèid duaisean RICS a thoirt seachad anns a' Ghiblean.