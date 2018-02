Càineadh air cùram bhalaich bhig

Image copyright Comataidh Dìon Chloinne na Gàidheatlachd

Dh'fhaodadh gun gabhadh barrachd a bhith air a dhèanamh, gu dìreach agus ann an deagh àm, airson dìon a chur air balach às Inbhir Nis a bhàsaich gu h-obann, a rèir aithisg ùir.

Bha Clyde Caimbeul dà bhliadhna de dh'aois nuair a bhàsaich e na dhachaigh ann an Inbhir Nis sa Ghearran 2014.

Chaidh a mhàthair, Amanda Hardie, a chur dhan phrìosan airson deich mìosan an dèidh dhi aideachadh nach robh i air aire gu leòr a thoirt dha thairis air còig mìosan.

Thog an aithisg air duilgheadasan a bh' ann a thaobh daoine a bhith ag innse gun robh dragh orra mu dheidhinn.

Rinneadh an ath-sgrùdadh às leth Comataidh Dìon Chloinne na Gàidhealtachd, anns a bheil Comhairle na Gàidhealtachd, NHS na Gàidhealtachd agus Poileas Alba an sàs.

Ann am brath, thuirt a' chomataidh gun robh an t-ath-sgrùdadh air "a' chùis uabhasaich" a' leantainn gu "leasachaidhean leantainneach" ann an dìon cloinne.

A rèir na h-aithisg, cha deach draghan mu Clyde, no mu dheidinn droch dhìol ann an dachaigh an teaghlaich agus droch staid an togalaich, innse an-còmhnaidh do, no a roinn eadar, na proifeasantaich a bh' ann an conaltradh leis agus le a theaghlach.

"Onorach agus dìreach"

Fhuair an sgrùdadh cuideachd nach robh conaltradh a' dol eadar na daoine ainmichte airson Clyde agus pàiste eile, rud a dh'fhàg gun deach cothroman a chall draghan a roinn mu na balaich, agus na draghan sin a thogail leis an dithis aca ri proifeasantaich eile.

Tha sgeama an Neach-Ainmichte air a bhith a' ruith air Ghàidhealtachd airson grunn bhliadhnaichean air thoiseach air a bhith air a sgaoileadh air feadh na h-Alba.

Na cho-dhùnadh, thuirt an aithisg gun robh "grunn amannan ann thairis air na bliadhnaichean air thoiseach air agus às dèidh breith Clyde, far an gabhadh barrachd a dhèanamh gu dìreach agus ann an deagh àm airson na pàistean a dhìon, agus na bha iad a' fiosrachadh a thuigsinn, agus tha seo fìor mun a h-uile buidhinn."

Tha na h-uimhir de mholaidhean anns an aithisg, nam measg gum bu chòir tuigse a bhith aig a h-uile neach-obrach a tha an sàs ann an dìon cloinne air mar a thogas iad draghan, agus mar a chuireas iad na draghan sin air adhart.

Thuirt ùghdarran na h-aithisg gun robh iad ag aithneachadh gun robh an ath-sgrùdadh air a' chùis doirbh dhan a h-uile duine a bha an sàs, agus thug iad taing dhaibh airson a bhith "onorach agus dìreach".

Ann am brath a dh'fhoillsich iad còmhla, thuirt cathraiche na comataidh an Det Àrd-Insp vincent Maclachlainn, agus stùiriche a' chùraim is an ionnsachaidh aig Comhairle na Gàidhealtachd Bill Alexander, gun deach atharrachaidhean a chur an sàs an dèidh foillseachadh na h-aithisg.

"'S e cùis uabhasach a bha seo mu bhàs bhalaich dà bhliadhna de dh'aois, a thug buaidh mhaireannach air a dhlùth-theaghlach, agus air a' choimhearsnachd nas fharsainne ann an Inbhir Nis.

"Tha na smuaintean againn, aig a h-uile ìre den phròiseas seo, air a bhith còmhla riuthasan air an tug an t-uabhas buaidh.

"Bha e air leth brònach agus dùbhlanach dhan a h-uile duine a bha an sàs sa chùis. Tha proifeasantaich ag iarraidh a bhith a' co-obrachadh le pàrantan gus taic a thoirt seachad, ach tha an taic sin a' crochadh air deòin phàrantan gabhail ris an taic.

"Tha an t-ionnsachadh a chaidh aithneachadh anns an ath-sgrùdadh SCR air leantainn gu leasachaidhean leantainneach air feadh sgiobannan teaghlaich air Ghàidhealtachd a thaobh a bhith a' measadh cunnairt far a bheil dìth aire na phàirt de bheatha phàiste - rud a tha toinnte agus dùbhlannach.

"Tha na fhuair an SCR seo na bhun-stèidh air na h-uimhir de leasachaidhean deimhinnteach a chaidh a chur an sàs air feadh obair dìon chloinne air Ghàidhealtachd bho thachair a' chùis."

Dh'aidich Hardie ann an 2016 gun robh i ciontach de dhroch-dhìol agus trèigsinn an aghaidh a' bhalaich, agus nach tug i aire gu leòr dha, 's gun tug i air fulang a ghabhadh seachnadh anns a' flat aice an Inbhir Nis eadar 1mh an Damhair 2013 agus 23mh an Gearran 2014.

Mhìnich a' chasaid cuideachd gun do dh'fhàg i e airson uaireanan fada, gu sònraichte tron oidhche, gun duine eile no inbheach a bhith còmhla ris no an urra ris.

Thuirt an Siorram a chuir binn air Hardie aig Cùirt an t-Siorraim an Inbhir Nis, nach b' ann air sgàth bàs Clyde a bha i ga peanasachadh, ach airson a' chunnairt a dh'fhaodadh a bhith an cois a bhith a' fàgail pàiste gun duine an urra riutha.