Image caption Rinn Sgioba Leòdhais agus Na Hearadh a chuis 4-1 sa chiad chuairt dhen fharpais o chionn cola deug an aghaidh Nairn County U20.

Chaidh sguad Leòdhais is na Hearadh ainmeachadh airson an dàrna cuairt de Chupa Jock MhicAoidh an aghaidh sgioba Athletic Inbhir Nis Disathairne.

'S iad na leanas a th' anns an sguad:

Seumas MacLeòid (Na Lochan)

Gòrdan Caimbeul (An Taobh Siar)

Neil Moireasdan (Nis)

D I MacIlleFhinnein (Càrlabhagh)

Archie Dòmhnallach (Càrlabhagh)

Màrtainn Shields (An Taobh Siar)

Seumas 'Titch' Moireasdan (Nis)

Luke MacAoidh (An Taobh Siar)

Dòmhnall MacAoidh (Càrlabhagh

Peadar MacChoinnich (Na Lochan)

Rob Shirkie (An Taobh Siar)

Ross Allison (An Rubha)

Mìchail Mac a' Ghobhainn (Nis)

Innes Iain Moreasdan (An Taobh Siar)

Donnchadh MacIlleathain ( An Taobh Siar)

Donnie Mac a' Ghobhainn (An Taobh Siar)

Tha Donnie Mac a' Ghobhainn agus Ross Allison a tighinn a-steach dhan sguad as ùr an turus seo.

Thèid an geama a chluich aig Acadamaidh Bhall-Coise na Gàidhealtachd ann an Inbhir Pheofharain Disathairne, a' tòiseachadh aig 12:30f

