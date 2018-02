Sgrùdadh air seirbheis slàinte Sgitheanach

Image copyright Geogrpah/Richard Dorrell Image caption Tha mì-thoileachas mòr ann mu atharrachaidhean ri seirbheisean slàinte an eilein.

Tha cathraiche an Rannsachaidh Neo-eisimeilich mu sheirbheisean slàinte èiginneach san Eilean Sgitheanach, ann an Loch Aillse 's an Iar-Dheas Rois gu bhith a' tadhal air an sgìre an ath-sheachdain.

Nì Sir Lewis Ritchie sgrùdadh air seirbheisean taobh a-muigh ùairean obrach àbhaisteach a tha gan toirt seachad le NHS na Gàidhealtachd.

Bithear a' rannsachadh gu sònraichte a bheil an t-seirbheis sin a' freagairt air ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich.

Tha dragh mòr air nochdadh san sgìre mu lùghdachadh san t-seirbheis.

Cha bhi an rannsachadh a' coimhead ris na h-atharraichean eile a tha am Bòrd-Slàinte a' cur air adhart anns an eilean.

Tha Sir Lewis Ritchie an dùil coinneachadh ri luchd-obrach slàinte, riochdairean bho Sheirbheis nan Carbadan Eiridinn agus na seirbheisean èiginn eile.

Bheir e cuideachd cuireadh dhan bhuidhinn-iomairt SOS-NHS coinneachadh ris.