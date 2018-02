Là fosgailte mu chuimhneachan na h-Iolaire

Image copyright JJM/Geograph Image caption Bidh ceud bliadhna ann air Là na Bliadhn' Ùire 2019 bho chaidh an Iolaire a chall

Bidh là fosgailte ann an ath-sheachdainn 's planaichean gan dealbh airson ionad ùr a thogail ann an Steòrnabhagh airson call na h-Iolaire a chomharrachadh.

Bidh ceud bliadhna ann air Là na Bliadhn' Ùire ann an 2019 bho chaidh 201 duine, a bha a' tilleadh dhachaigh bhon Chiad Chogadh, a chall nuair a bhuail an Iolaire ann am Biastan Thuilm.

'S e am fear-gnothachais Stìubhart Greumach a th' air cùl nam planaichean airson ionad-tadhail ann an Steòrnabhagh.

Thuirt e, a thulleadh air a bhith na chuimhneachan iomchaidh, gum biodh an t-ionad ùr cuideachd gu buannachd na h-eaconomaidh ionadail.

Tha dùil ri sreath thachartasan tron bhliadhna seo airson call na h-Iolaire a chomharrachadh.

Bidh riochdairean bhon bhuidhinn-obrach a' coinneachadh ris a' phoball, agus ri luchd-gnothachais, ann an Talla Bhaile Steòrnabhaigh air Dimairt, an 27mh là den Ghearran.

Bidh cothrom aig a' phoball a dhol ann eadar 12f agus 6f, le cuireadh ga thoirt do luchd-gnothachais eadar 7.30f agus 9f.