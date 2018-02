Dragh mu luchd-cùraim nan Eilean

Tha Comhairle nan Eilean Siar gan dìon fhèin às dèidh mar a nochd draghan mun uallach a th'air luchd-cùraim nan Eilean.

Coltach ri mòran sgìrean eile, tha luchd-cùraim a thèid a-steach gu dachaighean dhaoine, son an cuideachadh le gnothaichean làitheil, air leth cudromach anns na h-Eileanan an Iar, 's cuibhreann math den t-sluagh suas ann am bliadhnaichean.

Thuirt an Comh. Calum MacIlleathain, gu bheil luchd-cùraim air tighinn thuige a' gearain gun deach cùmhnantan-obrach atharrachadh, agus gu bheil mòran dhaoine a' cur cùl ris an t-seirbheis.

"Tha na h-uairean aca air atharrachadh agus tha mar a tha iad a' dèanamh an obair air atharrachadh".

Chuala e, thuirt e, gur e ceithir mionaidean a chaidh a thoirt do dh'aona neach-cùraim airson biadh ullachadh do dhuine air an robh i a' frithealadh.

Atharrachaidhean

Chaidh dion a chur air an t-seirbheis le Cathraiche Chomataidh Taigheadais agus Coimhearsnachd na Comhairle, Coinneach Iain MacLeòid.

Thuirt e gu robh iad mothachail gu bheil atharrachadh a' tighinn air an t-seirbheis 's dòighean-obrach ùra air a thighinn a-steach.

Tha iad a' cur feum, thuirt e, air tuilleadh luchd-obrach.

"Tha sinn a' feuchainn ri barrachd luchd-cùraim a thoirt a-steach dhan t-seirbheis, ach, ma tha duine sam bith do-riaraichte, bidh sinn airson cluinntinn mu dheidhinn".

Bidh a' Chomhairle cuideachd a' dèanamh sgrùdaidh am-measg an luchd-cùraim aca a dh'aithghearr 's tha iad a' gealltainn coimhead ris a h-uile beachd a thèid a chur thuca.